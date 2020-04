El govern espanyol rebutja la gratuïtat de peatges i transport públic que promou el Govern

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha rebutjat de ple la proposta del Govern de la Generalitat de garantir la gratuïtat dels peatges i del transport públic durant el confinament derivat de la crisi sanitària. Segons el ministre, totes les mesures van adreçades a "reduir a la mobilitat i no a promoure-la", amb la qual cosa, considera que no és "coherent" l'aposta de l'executiu presidit per Quim Torra.De fet, Ábalos ha insistit que la reducció màxima de mobilitat es mantindrà també durant la Setmana Santa i ha recordat que, de fet, per això també s'allarga l'estat d'alarma. Preguntat per si encara es podria prorrogar 15 dies més després del 12 d'abril, el ministre ho ha deixat en l'aire en funció de les dades sanitàries que es registrin en els pròxims dies.En tot cas, ha celebrat la reducció significativa de la mobilitat. Ha posat com a exemple que Renfe només ha registrat avui un miler de viatgers i que a l'aeroport de Barajas ja només opera la T4.El ministre ha fet referència també a les mesures adoptades per facilitar al pagament dels lloguers mentre durin els efectes de la crisi sanitària. Ha defensat la línia de crèdits oberta per als inquilins que tinguin dificultats econòmiques i ha dit que, de fet, és la mesura més "audaç" de les que s'han aprovat. Segons Ábalos, l'aposta del govern espanyol permet garantir el dret a l'habitatge i, al mateix temps, assegurar que els propietaris cobrin la renda.

