El govern espanyol rectifica i torna a permetre la portabilitat si no hi ha desplaçament de tècnics

Rectificació a la Moncloa. Si una de les primeres mesures del paquet per fer front a l'emergència del coronavirus, en el seu decret de data del 17 de març que regulava l'estat d'alarma, va ser prohibir la portabilitat dels números de telèfon fix i mòbil, aquest dimecres ha tornat a permetre els canvis d'operadors. Sempre i quan, això sí, l'operació no impliqui el desplaçament de tècnics.En el decret de mesures complementàries durant l'estat d'alarma que s'ha publicat aquest dimecres es raona que "no totes les operacions de portabilitat numèrica requereixen d'un desplaçament físic als centres d'atenció al client o als domicilis dels usuaris". Per tant, es modifica el text del decret del 17 de març i s'estableix ara que "la suspensió de la portabilitat només afectarà aquelles operacions en què sigui necessària la presència dels operadors involucrats o els seus agents o de l'usuari. I encara s'afegeix que es permetran les portabilitats amb desplaçament de tècnics "en casos excepcionals de força major".La decisió de prohibir les portabilitats va ser rebutjada des de Catalunya, i el president Quim Torra va reclamar a Pedro Sánchez que la revertís. Torra va argumentar que beneficiava "només tres grans companyies", en referència a les tres grans operadores al mercat estatal, i que perjudicava els consumidors en un moment en què "les comunicacions son essencials".També l'operadora catalana Parlem va protestar contra la mesura. El seu director general, Ernest Pérez, en un vídeo difós a les xarxes, va denunciar que veia interessos corporatius darrere la prohibició de les portabilitats, que no servia per "aturar" el coronavirus i que "només beneficiava "les grans companyies de telecomunicacions".En un comunicat aquest dimecres, Parlem ha celebrat la rectificació del govern espanyol, que ha qualificat d'"imprescindible".

