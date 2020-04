El govern espanyol fa una crida a menjar xai, peix fresc i formatge de cabra i d'ovella

Menjar peix fresc, xai i formatge d'ovella i de cabra. Aquesta és la crida que ha fet el minitre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, per ajudar els productors que, en plena crisi del coronavirus, estan tenint dificultats per vendre els seus productes. I és que, durant el confinament, han patit les conseqüències del tancament de la restauració però també del fet que els ciutadans estiguin consumint més productes de llarga caducitat."Faig una crida a la societat perquè incrementem el nostre consum de productes que són sans", ha insistit tot advertint que els productors d'aquests aliments estan "patint". El ministre també ha explicat que el camp té problemes per trobar treballadors per a la recollida de fruites, que hauria de començar en les pròximes setmanes.La situació de confinament, ha argumentat, topa amb la necessitat de mà d'obra i les restriccions de mobilitat. En total, ha xifrat en entre 100.000 i 150.000 treballadors que seran necessaris en el sector de l'agricultura tenint present que Espanya és "l'horta" d'Europa i que, per tant, és important mantenir els "fluxos d'exportació". Planas ha assegurat que estan estudiant diverses opcions, tot i que ha esquivat respondre si donaran permisos a les persones immigrants en situació irregular.El ministre sí que ha volgut deixar clar, però, que la cadena d'abastiment d'alimentació funciona amb normalitat i que no han detectat que s'hagin produït augments significatius de preus perquè no s'ha produït "escassetat". En tot cas, ha dit, estan en "alerta" sobre aquesta qüestió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor