VÍDEO La BBC emet el vídeo del confinament de la família d'un youtuber català

Un original vídeoreportatge emès per la BBC mostra el dia a dia del confimanent pel coronavirus de la família de Pol Mallafré, el creador del canal de Youtube Mockudramas . El terrassenc ha convertit la quarantena de la seva família en una de les seves creacions audiovisuals, que ha arribat a la cadena britànica. La peça, de prop de sis minuts, relata com viuen tancats en un pis de Ca n'Aurell amb l'Àngela i la seva filla de quatre anys.De manera desenfadada i a través de situacions divertides, el reportatge, anomenat The reality of confinement with a four-year-old, és a dir "La realitat del confinament amb una nena de quatre anys", planteja el repte però també la satisfacció de moltes famílies en ple estat d'alarma: conviure i formular activitats per mantenir entretinguda una criatura.D'aquesta manera, publicat en versió original, en català i amb subtítols en anglès, Mallafré relata com se les empesquen dia rere dia per tenir entretinguda la nena constantment, com aprofiten el temps lliure, com ha canviat el fet de seure a taula durant els àpats, el nou rol de diversos espais del pis o la importància que ha adqurit la música en les seves vides.El productor audiovisual terrassenc és conegut, entre d'altres, pel vídeo que va penjar fa just un any on feia veure que era el realitzador d'una escena d'un àpat dels quatre membres de la família real.

