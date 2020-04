La XAL implementa la producció audiovisual en remot per garantir la informació i el servei públic

La Xarxa Audiovisual Local passa a fer tota la coproducció amb els mitjans de proximitat a través del teletreball. Des d'avui, l'informatiu Notícies en Xarxa (de 8h a 9h) i el magazín Connecti.cat (de 19h a 20h) es produeixen 100% en remot, mentre duri la situació d'excepcionalitat. D'aquesta manera es facilita el teletreball de tots els professionals que participen en totes aquestes produccions.Per fer possible el teletreball al 100% en l'àmbit de la producció audiovisual, la XAL ha organitzat la seva producció audiovisual a partir d'un programari d'edició que permet el treball al núvol (GlobalMest Cloud Editor). D'aquesta manera s'aconsegueix que tothom es quedi a casa. Els redactors i editors, mitjançant un accés web des dels seus equips domèstics i sense necessitat de descarregar cap programa, poden ingestar continguts a la plataforma, carregar-hi grafisme, afegir-hi veus en off i fer l'edició de les peces que integren els espais de tv o ràdio.Els realitzadors fan l'edició final dels continguts i exporten els arxius resultants cap al sistema de control d'emissions (Continuïtat) que, al seu torn, els pauta i els distribueix a les televisions i ràdios locals a través de la xarxa de distribució per fibra òptica. Tot sense trepitjar les instal·lacions de la XAL.El nou procés tecnològic implementat, que no és tan ràpid ni versàtil com quan es fa presencialment, permet assolir que tota la plantilla de la XAL pugui desenvolupar les seves tasques a través del teletreball. Aquesta reorganització, que ha comportat també una adaptació dels formats dels continguts, permet el màxim compliment de les mesures de seguretat sanitàries per combatre el coronavirus.Les solucions tecnològiques innovadores adoptades, així com l'esforç d'adaptació de totes les persones implicades en aquest canvi de producció, permeten continuar amb la funció principal de servei públic, tot mantenint la capacitat de producció informativa i de servei a les ràdios i televisions locals.

