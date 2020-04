La crida de Sant Cugat a l'exèrcit per desinfectar les residències de gent gran, «denegada» per la Generalitat

⚠️És lamentable que la @gencat freni l’actuació de la #UME a #SantCugat i d’altres municipis, cada dia que passa la negligència és més gran, tenim necessitat de poder disposar de professionals per desinfectar les nostres residències!! Estan en joc vides humanes 🙏🏽 — Pere Soler Artalejo / ❤️🏠 (@SolerPere) March 31, 2020

L'Ajuntament de Sant Cugat va enviar una carta aquest divendres 27 de març a la delegació del govern espanyol per sol·licitar ajuda de l''UME (Unidad Militar de Emergencias) de l'exèrcit per desinfectar les residències de gent gran de la ciutat. Una decisió acordada entre tots els partits de l'equip de govern -ERC MES, PSC i CUP- per donar resposta a una situació d'"urgència" que amenaça un dels col·lectius més vulnerables davant del coronavirus.En declaracions a, la tinència d'alcaldia de Drets Socials, Ciutadania i Salut, Núria Gibert (CUP), afirma que les residències del conjunt del país es troben en un escenari crític i manifesta que l'estat d'alarma "ha evidenciat certa deixadesa al sistema de protecció de la gent gran, conseqüència de la despreocupació de les administracions durant molts anys". La portaveu cupaire assegura que era "urgent" dur a terme tasques de desinfecció a les 13 residències de gent gran del municipi i que, com a govern de Sant Cugat, tenien l'"obligació de vetllar" per aquesta població de risc.Gibert explica que les pròpies empreses que havia buscat l'Ajuntament, o no tenien el material necessari per elaborar aquesta tasca o no volien assumir el risc sense una formació ni material de protecció. En aquest escenari, des de l'administració local es va decidir enviar una carta per sol·licitar l'ajuda de l'UME perquè vingués a donar un cop de mà en la desinfecció de les residències de gent gran.Malgrat tot, la portaveu cupaire afirma que la demanda va ser "denegada" per la Generalitat, que és qui acaba coordinant les accions de la UME. Gibert explica que des del seu partit no són "partidaris" ni els "agrada veure els carrers militaritzats"; però que davant la disjuntiva de salvar vides, sempre demanaran ajuda "a qui faci falta".Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, corrobora aque, davant la "impossibilitat" d'oferir aquest servei de desinfecció, el consistori va començar a buscar "alternatives" contactant amb empreses i els departaments de la Generalitat corresponents. El portaveu d'ERC MES, confessa però que en veure que no "se'n sortien" van decidir escriure una carta divendres passat a la delegació del govern espanyol sol·licitant la "intervenció" de l'exèrcit a les residències de gent gran de Sant Cugat.No obstant, Duch comenta que més tard, el Departament d'Afers Socials va contactar amb l'Ajuntament dient-los que "no es preocupessin" i que ja s'encarregarien de dur a terme aquestes tasques. Una ajuda però "que mai va arribar", diu. El portaveu explica que aquest mateix dilluns 30 de març, una empresa va contactar amb el consistori disposada a fer aquesta tasca amb l'equipament necessari i que immediatament es va començar a treballar en les residències. Per això, de moment, "ara ja no fa falta" l'ajuda de la UME, sentencia Duch.Finalment, la tinència d'alcaldia de Presidència i Serveis Urbans, Pere Soler, ha escrit aquesta passada nit un missatge a les xarxes socials en el que denuncia que la Generalitat "hagi frenat" l'actuació de la UME a Sant Cugat. El portaveu del PSC critica que "cada dia que passa la negligència és més gran" i recorda que "estan en joc vides humanes".Des de l'Ajuntament de Sant Cugat asseguren que estan col·laborant amb les residències en "tot allò possible a escala local" com ara ajuda al personal, càterings, desinfeccions, entrega de material de protecció i servei d'assistència psicològica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor