El Govern xifra en 362 els morts per coronavirus en residències de gent gran

El Departaments d'Afers Socials i Famílies ha xifrat en 362 les persones mortes per coronavirus en residències de gent gran a Catalunya des de l'inici de l'epidèmia. Així n'ha informat el secretari del departament, Francesc Iglesias, en una roda de premsa aquest dimecres.Iglesies també ha explicat que hi ha 830 persones en residències afectades per la Covid-19 i 119 que s'han derivat a hospitals. En total, la quantitat de residències del país on s'ha registrat almenys un positiu és de 158, mentre que en 317 -un 30%- hi ha avis que presenten símptomes.El departament ja ha començat el trasllat de residents a clíniques de treball. A Barcelona, per exemple, 17 avis ja han estat mobilitzats a FREMAP. Entre aquesta clínica i la Copèrnic, es disposaran de 123 llits per atendre pacients procedents de geriàtrics.Iglesies ha informat que durant aquest dimecres s'han traslladat persones des de quatre residències de la ciutat, sense concretat quines. Algunes encara tenen residents a dins i d'altres han quedat completament buides. El trasllat significa un canvi de plans de la Generalitat, que a l'inici de l'epidèmai apostava per "apuntalar" les residències i reduir els trasllats als mínims necessaris.Pel que fa als professionals dels geriàtrics, el Govern assegura que n'hi ha 3.184 aïllats, d'un total de 75.000 arreu del país. Iglesies ha reconegut la "minva" que suposa aquestes baixes i ha admès que la situació "desborda" moltes residències del país, sobretot a l'àrea metropolitana, on no s'han pogut fer aïllaments.Iglesies ha xifrat en 550.000 els equips de protecció per a professionals que s'han entregat a residències de gent gran. Les famílies i la principal patronal, ACRA, s'havien queixat de la insuficiència de recursos per protegir els treballadors.El departament, a més, ha rebut 168 peticions de desinfecció, de les quals n'ha atès 103 i n'ha realitzat "una bona colla", segons Iglesies. El secretari ha assegurat que el departament no ha rebutjat que la Unitat Militar d'Emergències actuï per desinfectar residències i ha informat que ja l'han autoritzat a intervenir en 17 centres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor