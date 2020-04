Urdangarin ja no podrà anar a casa: l'Audiència li anul·la l'aplicació de l'article 100.2

L'Audiència de Palma ha revocat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Iñaki Urdangarin que li permetia anar dos caps de setmana al mes al seu domicili. El passat 5 de març el jutjat de vigilància penitenciària de Valladolid va decidir mantenir Urdangarin en segon grau però també aplicar-li el "principi de flexibilitat" de l'article 100.2, a més de les sortides ja aprovades al setembre en aplicació de l'article 117. D'aquesta manera, el jutjat estimava parcialment el recurs del marit de Cristina de Borbó i cunyat de Felip VI, amb l'oposició de la fiscalia. A més, el jutjat va rebutjar la petició d'Urgandarin de poder-se desplaçar excepcionalment durant les sortides o permisos fins on viuen la seva dona i els seus fills.El jutjat justificava permetre a Urdangarin dues sortides de cap de setmana al mes per "l'excepcionalitat" de la situació d'aïllament imposada i per la "impossibilitat" d'implementar un programa especial de tractament que no pot executar-se d'una altra manera.Ara, dos dels tres magistrats de l'Audiència de Palma han donat la raó a la fiscalia, i s'ha paralitzat l'aplicació d'aquest permís, que encara no havia començat. La decisió no es pot recórrer.Amb aquesta decisió, ara el cunyat del rei només podrà fer un voluntariat que, durant la crisi del coronavirus, tampoc es realitzarà ja que el centre l'Hogar Don Orione, on acudeix tres cops a la setmana, ha limitat les visites durant les properes setmanes com a mesures de protecció per als residents.

