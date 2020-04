Les cases de colònies i albergs veuen insuficients les ajudes i alerten del risc de tancament

L'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya ha alertat aquest dimecres que moltes cases i albergs estan en risc de tancar, perquè les inversions ja estan fetes i justament no han pogut obrir en el moment en què començava la seva principal temporada.Les mesures aprovades per les administracions, diu, són "insuficients", i a més "de difícil accés, comportant una complexitat administrativa i de costos afegits major que la pròpia prestació a rebre". També ha recordat que d'aquesta activitat en depenen un gran nombre de treballadors, majoritàriament pimes i negocis familiars.Per tot plegat, l'associació demana el suport de l’administració i la corresponsabilitat de tothom per mantenir els compromisos contractuals d’escoles i entitats, tot i que impliqui diferir-los a un temps on puguin reprendre la normalitat perduda.

