D'òptiques a clíniques d'avortament: els altres centres sanitaris que també estan oberts

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) recull una nova ordre del govern espanyol que estableix exactament quins són els centres sanitaris considerats essencials i que, per tant, poden obrir amb normalitat. Els seus efectes entren en vigor aquest dimecres i s'allargaran fins al 9 d'abril, data en què Pedro Sánchez situa, per ara, el final del confinament total i del permís retribuïble extraordinari Segons aquesta nova ordre, que podeu consultar íntegra al final d'aquest article, es consideren essencials els hospitals, consultes mèdiques i de professionals sanitaris, centres d'Atenció Primària, centres polivalents, centres de diàlisi, diagnòstic, transfusió, de reconeixement, centres mòbils d'assistència sanitària, farmàcies, farmacioles, establiments d'audiopròtesis, les clíniques d'interrupció voluntària de l'embaràs, les de salut mental, els bancs de teixits, les òptiques i les ortopèdies.Pel que fa a les clíniques dentals, només podran atendre els casos d'urgència, igual que els centres de cirurgia major ambulatòria, mentre que els centres de reproducció humana assistida realitzaran només els "processos programats o ja iniciats". Altres centres especialitzats, així com altres proveïdors d'assistència sanitària sense internament, es consideraran essencials si així ho estableix la comunitat autònoma on estiguin situats.

