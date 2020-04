S'enfila a 571.400 el nombre de treballadors afectats pels ERTO a Catalunya

Els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats per culpa de la crisi del coronavirus s'ha enfilat aquest dimecres fins als 571.363, uns 23.500 més respecte el dimarts.Un total de 76.048 expedients temporals s'han registrat telemàticament davant de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat fins aquest dimecres, segons les últimes dades disponibles del departament.La província més afectada continua sent la de Barcelona, amb 54.716 ERTO i 447.921 treballadors als quals se'ls ha suspès el contracte temporalment i passaran a cobrar l'atur per la situació causada per la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor