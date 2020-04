L'Estat reparteix 1,2 milions de mascaretes al País Valencià per combatre el coronavirus

assenyala que s'han distribuït a tot l'Estat, fins a data de dimarts 31, un total de 32,7 milions de mascaretes entre totes les comunitats.

El govern espanyol 1,12 milions de mascaretes al País Valencià des de l'inici de la crisi, el 10 d'abril, segons han informat a través d'un comunicat. MoncloaL'objectiu del govern espanyol, segons ha detallat en un comunicat, és facilitar el material que necessita el conjunt de tot el territori per lliurar la batalla contra el virus en les millors condicions possibles.El repartiment de màscares s'ha accelerat (amb la distribució de més de 5 milions d'unitats en les últimes 48 hores) i les comunitats ja han rebut en total 15.550.815 unitats. D'aquesta forma la Comunitat de Madrid ha rebut fins a la data 4.229.904 mascaretes, a Catalunya se li han facilitat 2.361.791 màscares, Andalusia ha pogut disposar d'un milió i mig d'aquestes unitats i la Comunitat Valenciana d'1.122.866 unitats.Entre el material que també s'ha distribuït a les comunitats autònomes fins al 31 de març es comptabilitzen 16.373.100 milions de guants de nitril, 135.191 ulleres, 77.624 bates sol ús, 83.938 bussos i 408.371 unitats d'un altre tipus de material de protecció com calces, davantals, cobreix mànigues i gorres.A aquest material que se li ha fet arribar a les comunitats s'afegeixen 141.800 unitats de solució hidroalcohòlica, 106 dispositius de ventilació mecànica invasiva i 640 ventiladors no invasius. Catalunya no ha rebut cap test ràpid de coronavirus enviat per l'Estat. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa aquest dimecres. EL 23 de març el govern espanyol va informar que s'havien començat a enviar proves a les comunitats autònomes, bàsicament a Madrid, però dies després va reconèixer que algunes de les proves adquirides no oferien resultats prou fiables.Vergés ha assegurat que la Generalitat podrà abastir amb tests de comandes fetes per a Generalitat els hospitals i residències catalanes i preveu que les proves puguin començar a arribar demà als centres de salut.