La Fiscalia arxiva la investigació sobre les morts de persones grans en residències

El decret argumenta que el motiu de les diligències era "aplegar informació urgent i centralitzada en relació amb els fets coneguts a través d'una informació periodística difosa per l'emissora de ràdio Cadena Ser" on es feia referència al fet que en algunes residències de gent gran membres de l'exèrcit o de l'UME "havien detectat l'existència de persones grans, algunes malaltes, vivint en molt males condicions de salubritat".L'escrit de la fiscalia, signat aquest dimarts, indica que la informació arribava "fins i tot a afirmar, citant fonts de Defensa, que hi ha escenes duríssimes en algunes residències, de gent gran morta als seus llits i el personal desaparegut". El decret diu que la informació "no concretava, ni mínimament, la ubicació de les residències de gent gran on s'haurien produït els fets".La fiscalia indica que es va decidir designar com instructor a un fiscal del Tribunal Suprem per aconseguir la "urgent obtenció i centralització de la informació que es pogués obtenir en la fase embrionària de la investigació".Aquesta informació ha comportat l'obertura de diligències d'investigació a fiscalies provincials de Castella i Lleó i Catalunya com les de Valladolid i Manresa "perquè són competents per investigar l'eventual rellevància penal de determinats fets, una vegada s'ha pogut precisar on han passat".Per aquest motiu les diligències de la Fiscalia General de l'Estat "han de ser arxivades sense perjudici de mantenir d'ara endavant i amb les fiscalies territorials investigadores el canal de comunicació previst", conclou l'escrit.