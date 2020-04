El Consell Assessor per a la Reforma Horària anima a continuar amb el teletreball després del confinament

L’Oficina per a la Reforma Horària i el Consell Assessor per la Reforma Horària han encoratjat a aprofitar l’experiència actual, de confinament, per impulsar projectes de teletreball un cop torni la normalitat. Així ho han acordat a la reunió telemàtica que han mantingut aquest dimecres durant la qual també han refermat la seva aposta pel teletreball i han establert valorar les experiències per minimitzar els seus riscos. Consideren que les "disfuncions" actuals en el teletreball són degudes a la "urgència" amb què s'ha hagut d'implementar aquesta forma de treballar.En aquesta línia s'ha constatat que tant les condicions familiars, com ara la presència de la família al domicili, especialment d’infants petits, o les condicions de l’espai domèstic i el confinament, poden convertir el teletreball en una situació estressant per al treballador.D’altra banda, que la situació d’emergència actual, tal com podria passar amb el treball presencial, pot implicar càrregues de feina i jornades de durada excessiva que perverteixen l’essència del teletreball, que demana una disciplina que eviti la dissolució de les fronteres entre la vida laboral i la professional.L’Oficina per a la Reforma Horària i diferents dictàmens del Consell Assessor per la Reforma Horària s’han pronunciat a favor del teletreball com a forma organitzativa que millora l’eficàcia de les organitzacions i la qualitat de vida de les persones. També assenyalen recerques que apunten avantatges del teletreball en clau de productivitat, qualitat de la feina, reducció de costos, reducció del absentisme, millora de la motivació o respecte mediambiental.

