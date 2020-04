El govern espanyol afirma que Catalunya ha de comptar tots els morts per coronavirus

El govern espanyol ha afirmat que Catalunya ha de comptar tots els morts per coronavirus. En concret, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha detallat quin és el protocol en el recompte de morts per aquesta malaltia i ha dit que totes les persones diagnosticades de coronavirus que finalment moren han de ser comptades com a morts per la Covid-19, independentment del lloc on es produeixi la mort. Tot plegat després que ahir transcendís que la Generalitat només comptabilitzava com a defuncions per coronavirus les que tenien lloc en centres sanitaris, i no les que es produïen a les residències L'epidèmia segueix deixant durs balanços de víctimes. En les darreres hores, Espanya suma 864 morts més , un nou registre rècord des de l'inici de la crisi sanitària. En total són ja 9.053 les persones que no han mort a causa de la Covid-19, mentre que els contagiats diagnosticats arriben ja als 102.136, xifra que suposa 7.719 més en un dia, un increment del 8%.Des del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergència Sanitàries ja fa dies que argumenten que, tot i que s'està en fase d'aplanar la corva de contagis, s'està en una fase d'"estabilització" i que els balanços són el retrat del que va passar dies enrere. Així ho ha tornat a dir la cap de l'àrea, María José Sierra, així com el director, Fernando Simón, que ha intervingut per videoconferència.Això sí, els experts avisen que la pressió sobre les UCI pot anar in crescendo els pròxims dies i que l'objectiu és reduir els casos greu. "Ara s'ha de procurar que el sistema garanteixi cobertura i tractament dels afectats", ha assegurat Simón. En algunes comunitats, ha dit Sierra, ha baixat la pressió hospitalària en comunitats com Madrid. En aquests moments, hi ha 5.872 persones en estat greu i Catalunya és el territori que més en té amb 1.769 pacients a la UCI. Pel que fa a la quantitat de recuperats, ja són 22.647, aproximadament un 20% dels diagnosticats fins ara. Tot i això, Sierra ha reconegut que les altes que es donen no significa que s'hagin fet test per assegurar que donen negatiu.Com des de l'inici de la crisi, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent les dues autonomies més afectades, mentre que el País Basc ha passat de ser la tercera a la cinquena. Castella-la Manxa i Castella i Lleó han passat per davant en els contagis i morts registrades. També el País Valencià registra més víctimes mortals que Euskadi. A Madrid, els infectats diagnosticats són 29.840, mentre que les persones que han mort són 3.865. En el cas de Catalunya, es registren 19.991 casos positius i 1.849 morts. Els comandaments de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit han celebrat que, de forma majoritària, els ciutadans espanyols estiguin complint amb les mesures decretades per l'estat d'alarma. Tot i això, han especificat que s'han produït 938 detencions i prop de 75.000 sancions. Pel que fa als transports, la secretària general de l'àrea ha assegurat que l'ús del transport ha caigut un 19% més respecte el dilluns, darrer dia abans que s'apliqués l'aturada de tota activitat no essencial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor