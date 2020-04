El País de Demà demana una renda mínima de tres mesos per als col·lectius vulnerables

L'associació El País de Demà ha elaborat un document amb mesures urgents per superar els efcetes econòmics de la crisi de la pandèmia. El grup d'empresa de l'associació adverteix que segons un informe de l'OCDE, Espanya serà una de les economies que més patiran aquesta crisi amb un descens de l'activitat productiva d’un 29%, per darrera de Grècia (34%) i Mèxic (30%). El mateix informe pronostica una caiguda de l’activitat turística mundial d’un 70%, cosa que tindrà un efecte negatiu en una economia com l'espanyola.L'entitat catalanista defensa una renda mínima durant 3 mesos per a col·lectius de més vulnerabilitat i que s'implementin ajuts per al pagament de fins al 80% del lloguer per a famílies amb dificultats, així com prolongar durant 3 mesos del dret a prestació d'atur pels que han perdut la prestació. També reclama que es garanteixi que com a màxim el 10 d'abril es pagui el subsidi del mes de març dels treballadors afectats per un ERTO.El País de Demà proposa una bateria de mesures en diversos àmbits. En reducció de costos, proposen la suspensió dels pagaments de cotitzacions a la seguretat social durant els propers 3 mesos per empreses de facturació inferior a 6 milions d’euros i suspensió de la cotització d'autònoms durant els propers 3 mesos. Sobre liquiditat, reclamen la suspensió de la presentació d'IVA i IRPF per a pimes i autònoms fins al maig i ajornament del seu pagament fins al juny, com també una moratòria en el pagament d'interessos i amortitzacions de crèdit en els propers 3 mesos per a micropimes i autònoms, així com el compromís de tots els nivells de l’administració a pagar les seves factures a menys de 30 dies, i a la vegada procedir al pagament dels 7.000 milions pendents de pagament, segons fonts del ministeri d'Hisenda.

