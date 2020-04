Una residència d'Olot reconeix 15 avis morts amb símptomes de coronavirus

Actualment, a la Residència Santa Maria del Tura d'Olot hi ha quatre residents amb confirmació de Covid-19 positiva, un d'ells és la persona que va ser donada d'alta a l'Hospital d'Olot i es troba bé. Des de l'inici de la pandèmia s'han produït disset defuncions de residents, dos a l'Hospital d'Olot, i quinze a la residència, amb símptomes compatibles amb aquest coronavirus.

A cap d'aquestes quinze persones, que presentaven símptomes gripals –que feien sospitar que podien patir la Covid-19– no se'ls va fer cap prova i és per això que seguint les recomanacions del CAP d'Olot treballen amb tots els residents com si fossin possibles positius.



Els professionals estan treballant al màxim, amb rigor i amb tots els mitjans que tenen a l'abast. En els darrers dies han incorporat deu persones que han reforçat les àrees assistencial i de neteja i continuen cercant més personal en previsió de possibles baixes que es poguessin produir. A més, aquesta setmana ja comencen a reincorporar-se alguns professionals que fins ara es trobaven en aïllament al seu domicili.

Des de la residència segueixen en tot moment les recomanacions de l'Atenció Primària i Comunitària (APIC), qui segons normativa porta el lideratge sanitari en aquest tipus d'instal·lacions. L’autoritat de l’APIC a la zona l'ostenta el CAP d'Olot. Per recomanació del CAP, i per actuar amb la màxima precaució i seguretat per als residents, ja fa uns dies que tenen cura de tots els residents com si fossin possibles casos de contagi.La setmana passada van rebre equips de protecció individual (EPI), procedents de la Clínica Salus Infirmorum que l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona té a Banyoles. Afortunadament, disposen de material de protecció suficient perquè els professionals treballin de forma segura. Les instal·lacions es netegen i desinfecten cada dia seguint rigorosament els protocols i les recomanacions emeses per les autoritats sanitàries.Des de la residència volen agrair el suport i ajut que els ha prestat en tot moment el CAP d’Olot des de l’inici d’aquesta pandèmia. També, el suport de l’Ajuntament d’Olot, que s’ha posat a disposició de qualsevol necessitat que han tingut, i que s’ha coordinat amb el CAP.Igualment, regracien profundament les mostres de solidaritat que els fan arribar les famílies dels residents. "Són gestos de suport que ens donen molt d'ànim i ens ajuden a treballar amb energia renovada cada dia", diuen en el comunicat fet públic avui mateix

