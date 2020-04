Mor als 36 anys pel coronavirus Miquel Àngel Vaquer, impulsor del celler Casa Mariol

Consternació a Batea (Terra Alta), i al món del vi a Catalunya. Miquel Àngel Vaquer, un dels impulsors, juntament amb els seus germans, del celler familiar Casa Mariol , ha mort als 36 anys com a conseqüència del coronavirus.Periodista, sommelier i empresari, Vaquer va ser un dels responsables del ressorgiment del vermut a Catalunya. Els vins del celler Casa Mariol, caracteritzats per les seves etiquetes de colors vius, preus ajustats i una excel·lent relació qualitat preu, havien aconseguit els darrers anys una forta popularitat en botigues, restaurants i taules d'arreu del país.Vaquer va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Durant cins anys va treballar dissenyant continguts per a productores de televisió com Mediapro, El Terrat i Endemol. El 2007, va abandonar el món de la televisió per refundar, juntament amb els seus dos germans el celler familiar, Casa Mariol.

