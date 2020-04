VÍDEO Pepet i Marieta inicia una campanya solidària per ajudar la Creu Roja durant la pandèmia

El grup ebrenc Pepet i Marieta ha estrenat aquest dimecres una campanya solidària per recaptar fons per a la Creu Roja i contribuir en el seu Pla Respon contra el Coronavirus, amb què l'entitat ajuda a persones en risc d'exclusió social i col·lectius vulnerables en plena pandèmia.#SeremLluires es presenta a les xarxes socials amb Stay Home & We'll Be Free, una adaptació en vuit idiomes del One Love de Bob Marley. El videoclip del nou tema s'ha fet amb centenars de vídeos de persones confinades que "somriuen", per enviar un missatge d'optimisme als que pateixen "la cara més amarga" d'aquesta crisi sanitària. Aviat es programarà també un festival solidari, se subhastaran cançons i es vendran samarretes.Amb Stay Home & We'll Be Free, Pepet i Marieta es posa a treballar en una campanya solidària en favor de la Creu Roja. #SeremLliures es presenta a les xarxes amb un videoclip d'aquesta versió del grup ebrenc que s'ha elaborat amb la participació de centenars de persones que els han gravat el seu confinament "amb un somriure"."Som conscients que el confinament no només hi ha somriures i hi ha gent patint la cara més amarga i perdent persones però som un grup que busca l'optimisme i és el que volíem transmetre", ha explicat Josep Bordes, líder del grup. "En moments de dificultat, i per a algunes persones de màxima dificultat, un somriure sempre ajuda", ha afegit."Feia temps que teníem ganes de fer algun tipus d'acció més enllà de l'entreteniment", ha assenyalat Bordes. La versió del One Love a vuit idiomes vol transmetre arreu del món el missatge de #Joemquedoacasa però han volgut "anar més enllà" i destinar els fons a una acció solidària. "Vam pensar en la Creu Roja que assisteix a la gent més necessitada, repartint aliments, avituallant espais per a confinament segur per a persones en risc d'exclusió social o sense sostre i vam voler aportar el que generi la cançó a la Creu Roja", ha detallat el músic.Bordes anima a seguir pendents de les seves xarxes socials on s'aniran desgranant les següents accions d'aquesta campanya. De moment, s'ultima un festival solidari per al dia 10 d'abril. Els artistes compartiran l'enllaç on es poden fer donatius i al qual ja s'anima a tothom a fer aportacions:. També es faran subhastes de cançons a mida o es vendran samarretes i marxandatge de la campanya solidària del grup, com a primeres idees."És un projecte que ha nascut de cop i que no dubtem que pot anar creixent i que es puga sumar altres entitats i gent que aporten més idees i es faci més gran. La bona voluntat està tota i tenim ganes de 'moure lío' perquè pensem que és una bona causa", ha dit Bordes.

