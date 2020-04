Tres de cada quatre treballadors de la residència Prat de Tona estan de baixa o aïllats

▶️LA RESIDÈNCIA PRAT NECESSITA VOLUNTÀRIES



➡️Es necessiten persones amb formació i/o experiència en l’àmbit sociosanitari i atenció a les persones grans.



➡️Els treballs que es portaran a terme comptaran amb la supervisió i les indicacions dels responsables de Salut. pic.twitter.com/In3JMd8TsD — Ajuntament de Tona (@tona_aj) March 31, 2020

Una dona ha mort aquest migdia per coronavirus a la residència Prat de Tona. A més, hi ha entre 10 i 15 usuaris aïllats per la Covid-19, de diferent gravetat. Alguns, en estat greu, han estat traslladats a l'Hospital de Vic.Ara, la Generalitat es planteja intervenir l'equipament per la manca de personal i perquè es troba en "una situació límit". Aquest dimecres, Afers Socials ha fet una inspecció i ara s'està a l'espera que arribi l'informe que ha de determinar quina intervenció s'hi farà, que podria ser en forma de material i de personal que reforci la plantilla. L'equip assistencial està format per 36 professionals que tenen cura d'una cinquantena de residents, però el brot de coronavirus ha fet que la majoria estigui confinat a casa seva i la gestió del centre és molt complicada (ahir només en treballaven vuit, tres dels quals cuineres). L'Ajuntament ha fet una crida per demanar voluntaris.En els últims dies, entre els usuaris del centre hi ha hagut una altra baixa. No ha estat confirmat però si es tractava d’una mort causada pel Covid-19.En aquest marc, l'Ajuntament de Tona ha fet una crida per trobar persones voluntàries per treballar a la residència. Es busquen persones amb formació o experiència en l'àmbit sociosanitari i atenció a ancians.En un missatge a Twitter el consistori remarca que els treballs que duran a terme comptaran amb la supervisió i indicació dels responsables de Salut. La iniciativa ha sorgit després que un bufet d'advocats enviés un correu electrònic als familiars dels usuaris demanant els voluntaris. La crida no ha tingut massa èxit.Un usuari de Twitter ha criticat la crida del consistori dient que seria millor contractar personal de reforç, ja que "el voluntariat no hauria de servir per arreglar la gestió d'una instal·lació privada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor