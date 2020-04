Autobusos interurbans i Ferrocarrils seran gratuïts a partir de dijous

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat en roda de premsa que la Generalitat aprovarà aquest dijous la gratuïtat del transport públic que depèn directament de la Generalitat, és a dir, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i els serveis d'autobusos interurbans.El Govern ja havia anunciat aquest dimarts la mesura, a la qual també s'hi ha sumat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), integrada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'ATM ha decidit que tot el transport públic metropolità sigui gratuït entre el 2 i el 9 d'abril.A partir de demà, doncs, el metro, l'autobús, el Tram, els trens de Rodalies, els Ferrocarrils i els busos interurbans no s'hauran de pagar. Budó ha defensat que la gratuïtat del transport públic no provocarà un increment de la mobilitat. "Confiem en la responsabilitat social de les persones", ha afirmat.Budó també ha assegurat que el Govern valora convertir també en gratuïtes les autopistes C-32, C-33 i C-16. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha enviat una carta al ministre de Transports, José Luis Ábalos, demanant que l'Estat apliqui la mesura a totes les vies de comunicació.Els geriàtrics són un dels punts crítics de la crisi del coronavirus, que amenaça especialment la gent gran. A Catalunya hi ha més de 300 positius registrats i el president de l'Associació Professional Catalana de Directors/res de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD), Andrés Rueda, ha xifrat en 250 les víctimes mortals en residènces.Aquest dimecres a la tarda, el president Quim Torra i el conseller d'Afers Socials, Chakir El-Homrani, es reuniran amb la principal patronal de residències privades, ACRE, per abordar la situació.En la roda de premsa, Budó ha demanat a la població evitar "confiar-se" davant la possibilitat que els pròxims dies apareguin dades positives en relació al coronavirus.Budó ha assegurat que la publicació de dades d'aquestes característiques a Itàlia va provocar un "efecte rebot". En aquest sentit, Budó ha demanat mantenir el confinament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor