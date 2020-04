La UAB no impartirà més classes presencials aquest curs

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha decidit que el curs acabi de forma virtual i, per tant, ha descartat que es reprengui l’activitat presencial al campus de Bellaterra. Es tracta d’una de les mesures que la rectora de la UAB, Margarita Arboix, ha pres, en consens amb les direccions dels centres docents.En un comunicat intern, el qual ha tingut accési tal com han confirmat fonts de la UAB, Arboix ha justificat la mesura “davant l’elevada possibilitat” que el confinament “s’allargui” més enllà de Setmana Santa i que la represa “s’hagi de fer de manera progressiva”. Tot plegat, per “donar garanties” als estudiants, als professors i al personal d’administració de serveis.Tanmateix, no s’ha descartat que entre mitjan de juny i juliol hi hagi avaluació presencial de les assignatures, però s’ha recalcat que cada direcció de centre “haurà d’elaborar un pla d’actuació virtual” amb la possibilitat que la situació no permeti la intervenció personal.En aquest sentit, s’està elaborant un document amb “indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques”, que s’espera aprovar en una propera sessió extraordinària del Consell de Govern.Ha garantit que s’estan “cercant els mecanismes” per garantir que les persones amb problemes per seguir el model virtual proposat puguin fer-ho, per això, ha demanat que els afectats ho facin saber al deganat o a la coordinació d’estudis. La UAB ja va apostar per les classes virtuals , dies abans que es decretés l'estat d'alarma.

