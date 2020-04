Quim Torra, curat del coronavirus

Avui m'han dit que estava curat de la #Covid19. Vull agrair el suport i els ànims rebuts aquests dies. El meu pensament és per als que lluiten per sortir-se'n i per tots aquells que no se n'han sortit i per les seves famílies pic.twitter.com/BToXmbI0Ol — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 1, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha superat el coronavirus. Després d'una estricta quarantena a la Casa dels Canonges, des d'on ha dirigit la resposta del Govern a la crisi, ha donat negatiu en el test del Covid-19 i ja ha rebut l'alta mèdica. Tal com informa la seva oficina a través d'un comunicat, el president continuarà el confinament, com la resta de ciutadans, en el mateix lloc seguint "totes les indicacions mèdiques".Torra ha compartit el comunicat a Twitter on ha agrait "el suport i els ànims" d'aquests darrers dies i ha expressat que el seu pensament" és per als que lluiten per sortir-se'n i per tots aquells que no se n'han sortit i per les seves famílies"."La seva activitat de Govern, que no ha deixat de fer durant aquest període, continuarà vehiculant-se per mitjans telemàtics com fins ara", informen des de Presidència.

Comunicat de l'oficina del President by naciodigital on Scribd

