El risc de coronavirus a casa es redueix amb una humitat alta, segons un estudi

Mantenir una humitat alta a les cases pot ser una arma efectiva per lluitar contra el coronavirus. Així ho apunta un estudi d'un grup d'investigadors de la Universitat de Yale, als Estats Units.L'informe apunta que el virus es mou millor en ambients freds i secs, per la qual cosa és recomanable mantenir la humitat a les llars al voltant del 50%, un percentatge que es pot aconseguir amb humidificadors.En l'estudi s'apunta que amb humitats en aquests nivells els ratolins usats per les proves tenen menys capacitat per contagiar el virus. En aquest sentit, l'arribada de la primavera i l'estiu també pot ser un bon aliat per frenar els contagis.

