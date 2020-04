La consellera Chacón critica des d'Igualada la «voluntat centralitzadora» de l'Estat

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, s'ha mostrat molt crítica amb el contingut del darrer decret del govern espanyol sobre treballs essencials i ha reclamat mesures d'injecció a les petites empreses. Ha criticat la "voluntat centralitzadora" del govern espanyol que, fruit del desconeixement de la realitat, deixa el teixit empresarial "en perill de desaparèixer". La consellera ha afirmat: "Tinguem cura de les petites i mitjanes empreses o ho lamentarem tots plegats", tot reclamant la condonació del pagament de les cotitzacions fiscals i no només una moratòria. Si no es prenen mesures aviat, "enviarem a l'atur a milers de persones".Chacón ha fet aquestes declaracions en una compareixença amb l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la resta d'alcaldes de la conca d'Òdena. La consellera ha reclamat que tots els treballadors tinguin la cobertura legal que requereixen i alhora donar suport a les empreses. "És d'una total inconsciència pensar que sense suport al teixit empresarial, la situació de l'ocupació laboral podrà recuperar-se amb normalitat quan hagi passat la pandèmia", ha dit. "Sense garanties, les empreses no podran contractar", segons la consellera, que ha cridat a no contraposar empreses i treballadors.L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la resta dels alcaldes de la conca d'Òdena han mostrat avui la seva "decepció" perquè el reial decret no resol els drets dels treballadors del territori, tant dels qui viuen a la conca i treballen fora com dels que viuen fora però hi treballen. Ha anunciat que demanaran una rectificació del reial decret per incorporar les peticions dels alcaldes en aquest tema.L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat també que s'obrin les oficines de correus de tota la conca perquè moltes famílies estan pendents que arribin pagarès i material necessari i és imprescindible que hi puguin accedir."Hem de fer una cartografia del coronavirus a la conca i això e sfa amb tests per tothom", ha tornat a insistir l'alcalde d'Igualada, que ha recordat que són el territori amb més afectació per la pandèmia de tot Europa. Segons es va informar en la compareixença d'ahir, la conca d'Òdena ha triplicat les dades de mortalitat el mes de març. Amb les dades de la Funerària Anoia, als quatre municipis confinats –Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui- es va arribar a 140 defuncions el 30 de març. No obstant, només hi ha 40 casos confirmats a causa del coronavirus. La resta no se sap perquè no se'ls ha pogut fer el test de la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor