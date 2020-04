Itàlia allarga el confinament 10 dies més

Itàlia, el país europeu més assolat pel coronavirus , comença a veure la llum al final del túnel i les autoritats no volen precipitar-se. Un excés de pressa podria fer saltar pels aires tota la feina de les últimes setmanes. És per això que el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, ha anunciat que s'allarga el confinament, que havia d'acabar aquest divendres, 10 dies més.Les mesures restrictives, doncs, estaran vigents fins, com a mínim, després de Setmana Santa. El nou dia marcat al calendari és el 13 d'abril, just després de la data fixada a l'Estat per acabar l'estat d'alarma.El motiu del govern italià per mantenir la limitació d'activitat i moviment dels ciutadans és clar: no cometre més errors. "No hem de confondre els signes positius amb la senyala que ha cessat l'alarma", ressalta Speranza. Les autoritats volen evitar caure en el "fàcil optimisme" i que la pandèmia torni a rebrotar.

