El govern espanyol injecta 15 milions a les televisions privades per la crisi

El govern espanyol ha aprovat una injecció de 15 milions d'euros per a les televisions privades. La mesura es pren per compensar la davallada de la publicitat que ha provocat la crisi del covid-19."Amb caràcter excepcional s'aproven ajudes per valor de 15 milions d'euros per compensar una part dels costos dels prestadors del servei de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre d'àmbit estatal derivats de mantenir durant un termini de sis mesos determinats percentatges de cobertura poblacional", apunta el borrador del Reial Decret llei que ha presentat l'executiu de Pedro Sánchez.

