El Govern treu els nens tutelats menors de sis anys dels centres i els porta amb famílies d'acollida

El Govern ha decidit treure els nens tutelats menors de sis anys dels centres i portar-los amb famílies d'acollida mentre dura el confinament, segons ha explicat al diari Ara la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, que indica que l'objectiu és "esponjar els centres i que hi hagi prou espai".La mesura es va activar divendres i ja hi ha nou nens amb famílies. Sis més sortiran dels centres aviat. En paral·lel, el Departament d'Afers Socials també ha posat en marxa un projecte per atendre menors amb els pares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus. Fins ara s'ha obert un alberg a Cabrera de Mar per a tres infants barcelonins. També es preveu l'opció d'una família acollida per als més petits.La Generalitat ha preparat quatre albergs amb la idea de donar resposta als casos que puguin sorgir arreu del territori: el de Cabrera per als nens i adolescents de Barcelona, el de l'Escala per als de Girona, el d'Altafulla per als de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i el de l'Espluga de Francolí per als de Lleida i la Catalunya Central.

