Llancen una plataforma per deixar el cotxe particular al personal sanitari

Deixar el cotxe particular a un professional sanitari per facilitar-li en la vida en plena lluita contra el coronavirus . Aquesta és la idea a partir de la qual neix SocialMedics , creada per la plataforma de compartir cotxe Social Car, de la mà de l'Institut Català de la Salut, Uber i AXA. L'objectiu és ajudar els treballadors d'hospitals i sanitaris tant en els seus desplaçaments diaris com en l'atenció domiciliària.La plataforma permet a tothom qui ho vulgui posar de forma gratuïta un vehicle particular a disposició de metges, infermeres, zeladors, personal de neteja o administració que treballi en centres públics de Catalunya fins que acabi l'estat d'alarma.L'Institut Català de la Salut serà l'encarregat d'assignar cada vehicle a un professional, en funció de la urgència o necessitat de cada cas. Per ara, el servei està disponible fins a l'11 d'abril, amb la possibilitat d'ampliar-ho si l'Estat ajorna el final del confinament total.Qui vulgui cedir el seu vehicle particular a SocialMedics, s'ha de registrar a SocialCar - es pot fer aquí - i identificar-se per al servei. Quan el cotxe s'hagi assignat a un professional sanitari, el propietari rebrà una notificació perquè el porti a l'hospital o centre sanitari que correspongui.

