Museus de Barcelona obvien el decret de Colau i comuniquen un ERTO a la plantilla

L'empresa Ciut'art, que gestiona diversos museus municipals de Barcelona, ha comunicat a un centenar de treballadors que estaran afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). La comunicació s'ha fet malgrat el decret de l'Ajuntament de Barcelona que garanteix el pagament dels sous dels empleats sota contractació pública mentre duri l'estat d'alarma. Segons expliquen alguns afectats a, l'expedient recauria sobre les plantilles del Museu Etnològic, el Museu de Cultures del Món, el Museu del Disseny, el Museu Frederic Marès i la Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació.La contractació del personal de tots aquests centres, que depenen de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la gestiona l'empresa de Serveis Educatius Ciut'art S.L, que va anunciar la tramitació de l'ERTO el mateix dia que l'Ajuntament publicava el decret en què s'estableixen un seguit de mesures per impedir l'acomiadament temporal dels empleats que treballin per l'administració local. Entre elles, la del pagament dels sous dels treballadors que no puguin fer la seva feina de manera telemàtica.L'objectiu és aconseguir que els afectats conservin els llocs de treball i continuïn cobrant la nòmina sense que a l'empresa li suposi cap mena de cost durant tot el temps que les instal·lacions estiguin tancades. L'Ajuntament es compromet a abonar totes les despeses fixes que puguin tenir els equipaments públics durant aquest temps, per així assegurar-se que es "puguin atendre emergències i la immediata tornada a l'execució dels contractes" en el moment en que sigui requerit.Per contra, el que no cobreixen des de l'administració local són els suposats beneficis que hauria obtingut l'empresa si hagués estat funcionant des del 14 de març i fins que s'aixequi la suspensió.Malgrat això, el 17 de març Ciut'art S.L assegurava haver presentat un ERTO per força major davant l'autoritat laboral. En un correu dirigit al comitè d'empresa al qualha tingut accés, Ciut'art explica que "en cap cas" dubten de "la voluntat dels responsables institucionals de seguir mantenint el pagament dels serveis que han estat suspesos per tal de garantir l'abonament de les nòmines de les treballadores", però que en un "moment de gran incertesa" creuen "prudent iniciar aquest procediment".En un nou correu el 27 de març, l'empresa comunicava als treballadors que havia fet efectiu l'ERTO davant del "silenci administratiu" per part de l'autoritat laboral. A la missiva a la qual ha tingut accés, l'empresa al·lega que després que hagin passat cinc dies hàbils sense haver rebut resposta per part de la Direcció General de Relacions Laborals, ha decidit continuar amb els procediments i suspendre el contracte amb els empleats des del 14 de març "fins al dia de finalització de l'estat d'alarma".Els treballadors asseguren que a data d'avui els empleats del Museu Etnològic i el de les Cultures del Món només han cobrat la part proporcional del sou fins al dia 13 de març. Mentrestant, no han rebut ni notificació de la nòmina ni cap notificació del Servei Públic de Treball Estatal sobre el cobrament de l'atur.En tot cas, consideren la comunicació de l'ERTO com una decisió "unilateral" i que suposa una "vulneració del decret d'alcaldia". Lamenten que des de la Generalitat només se'ls ha facilitat una direcció en al qual poder reclamar i que des de l'ICUB els han dit que "han fet tot el possible" per evitar-ho.Fonts de Treball consultades per aquest mitjà expliquen que, ara mateix, no poden confirmar si s'ha presentat la tramitació de l'ERTO davant l'autoritat laboral degut a la saturació d'aquests dies per l'alt nombre de demandes. "No tenim accés a les setanta mil empreses que ha presentat la sol·licitud", afirmen i afegeixen que és molt probable que fins el 10 d'abril els treballadors no tinguin notificació respecte sobre si han cobrat la nòmina o bé l'atur.Des de la direcció de Ciut'art asseguren aque sí que s'ha executat l'ERTO al centenar de treballadors i que sí que compten amb l'aprovació de l'autoritat laboral. La gerent de l'empresa, Manuela Suárez, ha explicat que pocs minuts després de notificar als treballadors que executaven l'ERTO per "silenci administratiu", van rebre un altre document d'aprovació per part de l'administració. Fet que, segons expliquen els treballadors, des del comitè d'empresa els han avisat que l'expedient ha estat executat sota l'argumentació de causa major.La gerent de l'empresa també assegura que l'execució de l'ERTO ha estat comunicada no només al comitè d'empresa sinó també a les direccions dels museus afectats. "Nosaltres no tenim una comunicació directa amb l'Ajuntament", expliquen. I insisteixen en el fet que han informat de la situació als directius, ja que, segons diuen, són aquests els encarregats de traslladar als seus superiors les mesures adoptades per Ciurt'art.Tant bon punt van saber que s'havia decretat l'estat d'alarma i van conèixer l'ordenança de l'Ajuntament, l'empresa va consultar amb els seus assessors jurídics quina era la millor decisió que podien prendre davant la situació. La conclusió a la qual van arribar, segons expliquen, era la de tramitar l'acomiadament temporal. En aquest sentit, la gerent ha volgut remarcar que no entraran a fer cap valoració o declaració sobre les mesures ordenades per l'Ajuntament. "Teníem dues opcions, o esperar o presentar l'ERTO", assegura Suárez.En comunicació amb aquest diari, Ciurt'art ha volgut destacar que, tant bon punt s'acabi la situació d'excepcionalitat pel coronavirus i reprenguin l'activitat laboral, suspendran l'ERTO i tornaran a cridar als treballadors que s'han vist afectats.Des de l'Ajuntament apunten aque no han rebut cap notificació oficial sobre l'execució de l'ERTO, tot i que el director de Memòria de l'ICUB, Carles Vicente, sí que reconeix que estan al corrent de les reclamacions dels treballadors i la seva situació.Davant de la pregunta de si aquest acomiadament temporal de la plantilla constitueix una vulneració del decret presentat per l'alcaldessa Ada Colau, la resposta de l'Ajuntament és que "la decisió final, depèn en una última instància de l’empresa" i que està "en el seu dret de renunciar a la indemnització municipal i aplicar l'ERTO als seus treballadors".

El consistori insisteix que aquesta no és l'alternativa que ells voldrien però que no poden fer res més a causa del decret del govern espanyol que flexibilitza la realització dels ERTOs. En aquest sentit, asseguren que han treballat per evitar que les empreses amb qui tinguin contractes s'acollissin a aquesta mesura. Per altra banda, asseguren que si tenen constància oficial dels acomiadaments, Ciut'art no podrà demanar la indemnització que contempla el decret d'alcaldia.Ara bé, malgrat l'empresa no pugui acollir-se a aquesta mesura, els treballadors denuncien que el contracte amb l'Ajuntament continua en vigor. En conseqüència, encara que els museus hagin tancat per l'estat d'alarma, l'acord que tenen amb l'administració local es manté, i per tant, s'abona. Fonts de l'ICUB afirmen que "fer un ERTO no és causa de resolució" i per tant, un cop s'aixequi la suspensió de l'activitat "se seguirà amb el contracte".

El decret aprovat per l'alcaldessa té per objectiu, precisament, evitar aquesta mena d'acomiadaments entre els treballadors de les empreses que tinguessin contractes amb el sector públic municipal. Pretén ser una garantia que no es perdran els llocs de treball davant la suspensió temporal de les activitats no essencials mentre duri l'emergència sanitària. Ara bé, la comunicació de la tramitació de l'ERTO per part de Ciut'art suposa obviar aquesta ordenança i la seva execució constituiria un primer precedent que posaria en dubte l'efectivitat de la mesura.

