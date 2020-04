Calculen que les morts a residències i geriàtrics són un 50% més de les oficials

El president de l'Associació Professional Catalana de Directors/res de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD), Andrés Rueda, ha assegurat que les morts per coronavirus a residències i geriàtrics són "mínim un 50 més" de la xifra oficial. En declaracions a la SER, Rueda ha assegurat que la xifra ronda les 250 víctimes perquè "hi ha molts avis a qui no se'ls està fent la prova i no entren en la comptabilitat". D'altra banda, ha criticat que hi ha una "híperprotocolarització" i que continuen tenint manca de material de protecció per als treballadors. "Estem absorbits per aquesta burocràcia. Que entre ells es posin d'acord i ens deixin treballar", ha reivindicat el president de l'ASCAD.Rueda ha valorat que la xifra de defuncions per coronavirus a residències i geriàtrics no hauria d'estranyar perquè és l'extrapolació del percentatge de mortalitat de gent gran, entorn al 15%, a l'àmbit residencial. Ha assegurat que estava "previst" que les residències viurien la situació que estan vivint perquè són un col·lectiu de risc i ha criticat que des de la Generalitat no pensessin en les particularitats d'ells abans a l'hora d'abordar la pandèmia i han anat "a remolc" del criteri sanitari. "Ha pecat de poc humil o de massa taxativa al criteri sanitari", ha dit sobre la Generalitat.Ha valorat que s'ha arribat a aquesta situació també per la manca de material de protecció: "Si en el seu moment haguéssim tingut guants i mascaretes per a tot el personal, haguéssim filtrat més la transmissió del virus als avis". Ha criticat que la manca de material es manté ja que se'ls diu que arribarà material però encara no ho ha fet i ha assegurat que fins ara han treballat "de la caritat", gràcies a aportacions solidàries i al que han pogut comprar el propis centres.Ha afegit que la realitat a les residències és diferent i que la corba de contagis "serà molt més llarga i alta que la de la població normal", per la qual cosa necessitaran mesures d'aïllament prolongades en el temps. Ha alertat que si no es va "filtrant" el virus s'arribarà a situacions de "dèficit d'atenció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor