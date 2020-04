Ingressa a presó l'acusat de matar-ne un altre a Sant Quirze del Vallès

L'home detingut el passat dissabte, presumptament vinculat a la mort d'un altre a Sant Quirze del Vallès , ha ingressat a presó de manera provisional per ordre del jutge, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En l'escrit que ha decretat la mesura, l'instructor ha considerat provat que investigat i víctima van discutir el divendres fins al punt que va caldre la intervenció de la policia i que l'empresonat va haver de ser traslladat a l'hospital.L'endemà es van tornar a trobar, i en el marc d'una presumpta reunió de conciliació, hi va haver l'agressió mortal. El jutge ha determinat que hi ha “indicis de delicte i d'autoria” en la declaració del detingut i per això ha ordenat que entri a presó.Tal com ha detallat l'escrit judicial, la discussió es va produir el passat 27 de març. 24 hores més tard, ambdós es van trobar novament a la planta superior d'un habitatge. Van entrar en una habitació i l'investigat en va sortir ferit i cobert de sang. La víctima va quedar a dins, viva però ja agonitzant, i va morir poc després.Després de la declaració de l'acusat, l'instructor ha estimat “possible” apreciar la concurrència del requisit d'agressió il·legítima, sobretot tenint en compte que l'investigat ha declarat que “va clavar un tornavís al coll” a la víctima.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor