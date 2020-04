«La resposta és una d'aquestes»: la nota d'una mare als seus fills mentre teletreballa es fa viral

Ser madre en tiempos de teletrabajo ;) pic.twitter.com/On8qXDYujt — Susana García (@beautyblog_es) March 31, 2020

Confinament i fills és, possiblement, una de les combinacions més complicades de gestionar en aquests moments excepcionals que vivim -de fet, aen som conscients i hem creat un especial amb continguts per a famílies confinades -. La conciliació diària entre família i treball representa, ara, un repte encara més gran i hi ha pares que se les empesquen com bonament poden. Com és el cas d'una mare que s'ha fet viral en les últimes hores. Per què? Per la nota, amb múltiples opcions, que va deixar als seus fills mentre teletreballava per evitar que la molestessin.En un mateix tros de paper, penjat a l'altre costat de la porta de l'habitació on està mantenint una reunió, la mare demana als seus fills que no entrin de dos quarts de 12 a un quart d'una i s'assegura que els fills podran trobar resposta a qualsevol dubte que puguin tenir sense necessitat de molestar-la."La resposta a la teva pregunta és una d'aquestes", escriu. I tot seguit les enumera: "No", "a la rentadora", "fruita", "no sé què hi ha per dinar", "no us baralleu", "a la teva habitació" i "després t'ajudo a buscar-ho".El missatge, compartit a Twitter per la usuària Susana García, s'ha fet viral en les últimes hores i ja acumula desenes de milers de comparticions i comentaris.

