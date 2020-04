​Cinc persones rescatades a Orpesa a causa dels forts aiguats

Els bombers han realitzat un total de 13 serveis relacionats amb les pluges la localitat d'Orpesa, a la Plana Alta. Entre aquests s'hi troben el rescat de cinc persones.La situació s'ha complicat cap a les 16.30 hores, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers. Des de llavors, s'han portat a terme tres rescats.Un d'ells, de tres treballadores de la depuradora de la localitat, que han tingut que ser evacuades de les instal·lacions, que no podien sortir a l'exterior ja que la zona s'havia inundat. A més, els bombers han rescatat una resident d'un càmping que estava confinada, la qual ha estat traslladada a un altre punt de la localitat, on l'ha anada a buscar un familiar per emportar-se-la a casa. Finalment, hi ha hagut el rescat d'una dona amb mobilitat reduïda de l'interior del seu habitatge, on estava entrant gran quantitat d'aigua.La resta de serveis fan referència a inundacions a baixos i garatges, així com el despreniment d'un mur.

