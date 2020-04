La humil i sorprenent desinfecció del parc de Bombers de Manresa

El parc de Bombers de Manresa, en una foto d'arxiu. Foto: NacióDigital

A molts centres de treball s'han detectat casos de coronavirus. És el que va passar fa uns dies al parc de Bombers de Manresa . Un d'ells es va posar malalt i els altres es van anar aïllant.Es va explicar que el parc es desinfectaria el diumenge abans de reobrir-lo. Però qui ho va fer? Doncs la persona que fa habitualment la neteja. Tota sola, sense formació especifica, sense mitjans suficients, i que cada dia està en contacte diari i permanent amb tot el personal de tots els torns.Dilluns ella tampoc va anar a treballar ja. Per llogar-hi cadires.La treballadora, de l'empresa Deyse, sense formació especifica, sense mitjans suficients, i en contacte diari i permanent amb tot el personal de tots els torns, inclòs el bomber emmalaltit, va netejar l'equipament sola -el parc estava tancat-, durant cinc hores i, ja a la tarda, neguitosa per la situació que va viure, va agafar la baixa, segons han explicat els sindicats aCal tenir en compte que el bomber que va donar positiu per coronavirus divendres passat, i a conseqüència del qual es va tancar el parc tot el cap de setmana, es troba actualment ingressat a l'UCI. Tot el seu torn de treball, amb la quinzena de companys que hi van tenir contacte, van ser confinats a casa, excepte la treballadora de la neteja, que no només no va ser confinada, sinó que va rebre l'ordre de netejar les instal·lacions, sense mitjans, sense formació, i amb elements de protecció individual insuficients.

