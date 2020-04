Els Mossos intensifiquen els patrullatges a l'entorn de supermercats i farmàcies

Els Mossos d'Esquadra han intensificat els patrullatges arreu de Catalunya al voltant d'establiments considerats essencials que estan oberts aquests dies, com farmàcies o botigues d'alimentació, amb especial atenció als horaris d'obertura i de tancament, quan pot haver-hi menys persones al carrer.Que només estiguin obertes les botigues de serveis essencials juntament amb la menor presència de gent pel carrer pot provocar que aquests comerços puguin ser un objectiu pels lladres i que els propietaris i treballadors puguin tenir sensació d'inseguretat.A banda del patrullatge, els Mossos també incrementaran els contactes de proximitat i mantindran els canals de comunicació per copsar les preocupacions dels propietaris i treballadors dels comerços que estan oberts, donar-los consells de seguretat per evitar ser víctimes de robatoris i reduir la seva percepció d'inseguretat.

