Les famílies amb nens autistes demanen «respecte i comprensió» quan han de sortir al carrer

Els nens i nenes que pateixin Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) o Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) poden sortir acompanyats, tal com es va establir en la instrucció del 19 de març , que establia criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi originada per la Covid-19. Tot i això, i així ho han denunciat les diverses associacions i federacions de les persones amb TEA arreu de Catalunya i també de l'estat espanyol, sovint aquestes persones han estat increpades, tant els nens com els seus pares o acompanyants, per veïns que els jutgen des dels seus balcons, arribant a escridassar-los o insultar-los. Així ho explicava, per exemple, una veïna d'El Vendrell la setmana passada.En els darrers dies, s'ha compartit per les xarxes socials un vídeo difós per la mare d'un nen autista que explica la seva experiència en sortir a passejar amb el seu fill Víctor, essent increpats pels veïns des dels seus balcons i finestres. "A partir d'ara, aquest braçalet - diu, mostrant a càmera un buf de color blau que s'ha lligat al canell- significa que, si us plau, respectis les altres capacitats, les altres necessitats, les diferències". "Estem intentant aguantar i retenir els nostres fills i filles amb TEA a casa, hi ha moments increïblement durs", continua.Aquesta mare explica que "no sortim per gust, no volem sortir al carrer, ens fa por el coronavirus. Però tenim unes circumstàncies que són molt difícils", i demana una mica d'empatia per a les famílies amb nens i nenes que tinguin TEA. "No tots els herois porten capa, i els nostres nens amb TEA estan demostrant molt".Les associacions de persones amb TEA han fet difusió a través dels seus canals de les diverses informacions sobre les mesures que han de seguir els nens i nenes que pateixin aquest trastorn: anar acompanyats d'una sola persona, respectar les mesures de distanciament social i dur a sobre un document que acrediti el trastorn. Alhora, han reclamat en diverses ocasions que es respecti les famílies que han de sortir per aquests motius.En un comunicat publicat per la Confederació Autisme Espanya , es demana "comprensió i respecte" per a les persones amb TEA i els seus acompanyants en les sortides, i rebutgen haver de fer servir identificatius, com el braçalet blau, "per tal d'exercir els drets que li són inherents i reconeguts", després de saber que algunes persones havien fet servir armilles reflectants, samarretes, mocadors o qualsevol altre element físic per protegir-se de les citades increpacions."Cap persona té l'obligació d'haver de recórrer a identificatius que poden arribar a ser fins i tot estigmatitzants per tal d'exercir els seus drets", continua el comunicat, que també demana la garantia dels drets de les persones acompanyants, ja que amb mostrar el document acreditatiu de la necessitat del desplaçament hauria de ser suficient. En aquest sentit, l'associació també alerta que "establir una pràctica d'identificació visual per exercir el dret de sortir al carrer per causa de força major podria dur a un mal ús per part de persones que es vulguin aprofitar de la situació per a eludir sancions".Aquesta associació estatal també ha posat en marxa un canal per recollir aquelles incidències amb què es trobin les famílies amb infants amb TEA.L'Associació Rubí TEA ha explicat aque, com a associació, no comparteixen les mesures que es proposen per tal d'identificar les persones amb TEA i els seus acompanyants, en el mateix sentit que les altres associacions del moviment, i que, de fet "s'hauria de perseguir les persones irrespectuoses que assetgen" les persones amb algun trastorn. "Ningú té dret a cridar-te, insultar ni assetjar perquè estan jutjant sense conèixer les circumstàncies personals de cadascú", diu Esther Martínez, presidenta de l'associació.De tota manera, Martínez creu que si els familiars tenen por i se senten més segurs identificant-se d'alguna manera, que ho facin. "Els nervis de la ciutadania, i la ignorància, porten a comportaments incívics que poden ser molt greus per a la persona amb TEA que surt a fer un breu passeig terapèutic i es veu increpat", alerta la presidenta de RubíTEA.L'associació de Rubí també s'ha adherit a la campanya "Podem aprendre, podem treballar", impulsada pel moviment associatiu de persones amb TEA arreu de la ciutat amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l'Autisme el pròxim dia 2 d'abril. Enguany la campanya vol centrar l'atenció entorn de dos eixos fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA: l'accés a una educació i a una feina de qualitat que s'adeqüin a les capacitats, prioritats i necessitats específiques de cada persona que pateixi aquest trastorn.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor