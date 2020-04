VÍDEO Vèncer el coronavirus amb més de 90 anys també és possible

També hi ha bones notícies. Aquesta setmana, l'Hospital de la Seu d'Urgell ha donat la primera alta a un pacient de Covid-19. I no es tracta d'un pacient qualsevol: és un home de 93 anys i que, per tant, formava part del col·lectiu de màxim risc d'aquesta malaltia.El Departament de Salut ha difós a les xarxes socials un emotiu vídeo de la sortida del recuperat, pel seu propi peu, del centre sanitari. Una desena de treballadors, metges i infermeres, l'acomiaden entre visques i aplaudiments.

