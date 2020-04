«Si no cobro, no pago»: comença la vaga de lloguers

Javier Gil: "Volem convertir els problemes per pagar el lloguer en un problema social de primer ordre"

La caixa de resistència de la vaga a ha recollit més de 19.500 euros

Aquest dimecres diversos propietaris de pisos no rebran l'ingrés periòdic del lloguer per part dels seus inquilins. Un total de 200 entitats impulsen des d'avui una vaga de lloguers a tot l'estat espanyol i fan una crida a seguir-la tothom que hagi patit els efectes de la crisi. La fan en el marc del Pla de Xoc Social , a través del qual reclamen al govern espanyol mesures contra la crisi del coronavirus. La convocatòria es manté després que el moviment per l'habitatge s'oposi al paquet de mesures presentades per la Moncloa en matèria de lloguer, basades en l'aposta pels microcrèdits."Volem convertir els problemes per pagar el lloguer en un problema social de primer ordre", explica el portaveu del Sindicat de Llogaters de Madrid, Javier Gil, que assegura que més de 10.000 persones s'han posat en contacte amb els impulsors.Moltes d'elles són de Barcelona, com la Laura -un nom fictici- que ja ha decidit no pagar la quota d'arrendament del mes d'abril. Viu amb la seva germana i paguen un lloguer de 450 euros. "Jo estava a la borsa de professors substituts i fent classes particulars. Amb l'arribada del coronavirus, he perdut tots els ingressos", explica.La Laura farà vaga enmig d'un conflicte obert amb el titular del seu pis, una empresa immobiliària que vol apujar-li el lloguer fins als 950 euros. Un conflicte que va motivar la seva entrada al Sindicat d'Habitatge de la Dreta de l'Eixample. Ara ha decidit sumar-se a la vaga per una "impossibilitat material" de fer front al lloguer. "Tinc la convicció que si no es dona una resposta per part del govern espanyol, n’hem de crear una d’alterativa. En comptes de fer un conjunt d’impagaments massius, ens hem de posar sota el mateix paraigües", defensa.El mateix defensa la Georgina, el nom fictici d'una veïna de Vallcarca. El bar on treballa de cambrera ha iniciat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i una de les seves dues companyes de pis està en la mateixa situació laboral. Entre les tres han de pagar cada mes 850 euros que han decidit no abonar al petit propietari titular del pis.La Georgina assegura que la seva decisió també ha tingut en compte persones que estan "en pitjor situació" que ella. Per exemple, aquelles que s'han de fer càrrec de menors o persones dependents, les que no tenen papers o és que treballen sense contracte. "Ara no hem de ser nosaltres qui pagui els lloguers, ni tampoc més endavant", defensa.La convocatòria de vaga no es limita només als veïns afectats per la crisi sinó també als comerços. A Barcelona, l'Eix Comercial del Raval s'hi ha sumat i un dels comerciants que deixarà de pagar el lloguer és l'Eduard, que regenta un establiment de serveis veterinaris, objectes per a mascotes i perruqueria canina."Si no cobro, no pago", resumeix. L'estat d'alarma li permet tenir la botiga oberta, però després d'una setmana aixecant la persiana cada dia, des de fa uns dies ha decidit confinar-se a casa. "Tenir obert el comerç i tancar-lo era el mateix", assegura.Treballa amb la seva dona i tots dos han decidit no pagar el lloguer d'abril de 700 euros a la propietat, tal com han comunicat a l'administrador de finques. L'Eduard explica que donarà ordres al seu banc perquè retorni el rebut en cas que arribi, i pretén fer el mateix amb el dels autònoms. Aquest comerciant del Raval encara el primer dia de protesta confiant a sumar esforços amb la resta de comerciants del barri. "Hem de fer pinya", demana.L'objectiu de la vaga és ambiciós i el portaveu del Sindicat de Llogaters de Madrid, Javier Gil, insisteix que la meta és "incidir políticament" i fer passos perquè l'habitatge deixi d'estar mercantilitzat. "Si en comptes de demanar microcrèdits tots els afectats fan vaga, l'Estat no tindrà capacitat per desnonar-les a totes ni per iniciar accions judicials", valora.En paral·lel a la convocatòria de vaga, els impulsors han obert una caixa de resistència, que servirà per crear un fons comú a l'hora d'afrontar les despeses judicials derivades de la iniciativa. Per ara ja s'han recollit més de 19.500 euros aportats per 361 persones.La convocatòria de vaga arriba en un moment àlgid per al moviment per l'habitatge a Catalunya -després de la celebració del seu primer Congrés- però amb la dificultat d'organitzar la mobilització de manea telemàtica. En aquest context, el repte principal és arribar a persones no vinculades amb grups d'habitatge. El compliment d'aquest objectiu determinarà l'èxit de l'aposta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor