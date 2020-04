5.701 persones han estat donades d'alta a Catalunya pel coronavirus

Noves xifres de persones que han estat donades d'alta pel coronavirus a Catalunya, que segueix en augment des de l'inici de la pandèmia. Aquest dimarts s'han comptabilitzat un total de 735 altes, i la suma total de persones que han superat la malaltia és de 5.701. Pel que fa a les xifres més negatives, un total de 177 persones han perdut la vida per la Covid-19, sumant ja 1.849 morts des de l'inici de l'epidèmia.Amb aquestes xifres, el saldo de morts a Catalunya des que hi va arribar la pandèmia s'eleva ja a 1.672. Pel que fa als contagis, en les darreres 24 hores s'han registrat 1.218 nous positius, tornant a les xifres del cap de setmana i sent gairebé la meitat de dilluns. D'aquests positius, un total de 1.769 persones estan en estat greu.Quant al brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 589 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 75 persones han mort amb la Covid-19.

