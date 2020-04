«La recepta de la Mercè»: croquetes de pollastre sense gluten

Heu aprofitat aquests dies a casa per fer caldo en comptes de comprar-lo fet? Si n'heu elaborat és molt probable que acumuleu uns quants pits i cuixes de pollastre que són ideals per fer-ne croquetes!D'això va la tercera recepta de Mercè Brunés, de la Masia el Folló de Tagamanent. Es tracta d'unes croquetes aptes per a intolerants al gluten i inclou un consell amb vídeo al final molt pràctic. No us ho perdeu!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor