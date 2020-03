La Generalitat va incomplir l'objectiu de dèficit fixat per l'Estat el 2019

El dèficit de la Generalitat es va situar el 2019 en el 0,56% del PIB, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per la Intervenció General de l'Estat. Aquest percentatge suposa una quantitat total de 1.329 milions d'euros, de manera que es troba entre quatre i cinc dècimes per sobre de l'objectiu assignat pel ministeri d'Hisenda.El gruix d'aquesta desviació es deu, segons al Govern, al fet que, l'any 2019, el Govern preveia ingressar fins a 924 milions de transferències de l'Estat pel pagament del deute pendent de l'IVA i pels compromisos adquirits a la darrera reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals celebrada el setembre del 2018.L’impacte sobre les finances catalanes d'aquests 924 milions no transferits és de gairebé quatre dècimes del PIB, un 0,39%. En cas de no haver-se produït aquests incompliments, el dèficit de la Generalitat l'any 2019 se situaria en el 0,17% del PIB, molt a prop de l'objectiu assignat, que era del 0,1%, segons les dades del Govern.

