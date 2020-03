Itàlia permet als menors fer una volta a prop de casa i acompanyats d'un progenitor

Itàlia permet als nens sortir de casa a fer un passeig, acompanyats d'un adult i a les proximitats de l'habitatge on estiguin confinats. Així ho ha explicat el Ministeri de l'Interior aquest dimarts, després de l'allau de peticions per part de pares i mares de poder sortir, amb limitacions, tot i les mesures de confinament.



Les autoritats italianes afegeixen així aquest afegit a les restrictives mesures que s'han pres per aturar el contagi al país, que avui ha sumat 837 morts i 2.107 nous casos. En un comunicat, el departament d'Interior italià assegura que també podran sortir en aquesta situació els menors de 18 anys.

La nova mesura també arriba amb la inclusió de què els pares i mares (només un) pugui acompanyar al menor a sortir, ja que Itàlia permet donar una volta als voltants de l'habitatge però de manera restrictiva i en solitari. Diversos membres del govern italià havien demanat al responsable d'Interior que s'abordés el problema dels nens.

