Almenys 500 catalans atrapats a l'Argentina: «L'ambaixada no ens ofereix cap solució»

"És difícil que aquests dies la gent vulgui llogar els seus apartaments a espanyols, amb les notícies que arriben del coronavirus

"Hem trucat cada dia a l'ambaixada i la gestió ha estat molt dolenta"

La crisi del coronavirus ha deixat almenys 500 catalans atrapats a l'Argentina, segons confirmen fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a. El David i l'Ariadna es troben en aquesta situació i tots dos coincideixen en el mateix: "L'ambaixada espanyola no ens ha ofert cap solució", asseguren.L'Argentina és el país llatinoamericà on el retorn de ciutadans espanyols a casa seva s'està demorant més. Tot just aquest dimarts, l'Ariadna - que fa 8 mesos que és a El Calafate fent un programa de mobilitat estudiantil- rebia una trucada de l'administració argentina per informar-la que s'estava estudiant traslladar estrangers des del sud del país a Buenos Aires, per estar més a prop de l'aeroport. Mentrestant les autoritats espanyoles no han donat senyals de vida. "Vaig omplir un formulari per a l'ambaixada fa dues setmanes i no he rebut resposta" diu.El David ja és a Buenos Aires. Hi va arribar el 18 de febrer amb la Júlia la seva companya i ara tots dos s'estan en un apartament de la capital, després de no poder agafar el vol de tornada programat pel 24 de març. Des del primer moment van contactar amb l'ambaixada, que tenia les línies d'atenció telefònica saturades. "Per correu contesten al dia però no donen informació concreta ni esperançadora. Diuen que estan pendents de negociacions entre governs i companyies aèries", relata.Després de perdre l'avió tenien la necessitat de trobar un allotjament i l'ambaixada va posar sobre la taula tres hotels de cinc estrelles. "Estaven rebaixats a 80 euros la nit però tot i així no els podem pagar", argumenta. En aquest escenari, van recórrer a la Delegació del Govern a l'Argentina, que va posar-los en contacte amb un apartament que costa 30 euros diaris."És difícil que aquests dies la gent vulgui llogar els seus apartaments a estrangers i menys encara a espanyols, amb les notícies que els arriben del coronavirus", explica. L'Ariadna també ha estat en contacte amb la delegació i de fet, empleats de l'oficina del Govern estan en contacte diari amb els afectats a través d'un grup de Whatsapp creat per a l'ocasió.En total, el David i la Júlia s'han gastat més de 350 euros per allotjar-se i cobrir les necessitats a Buenos Aires des que van perdre el vol, a més de seguir pagant el lloguer a Barcelona . Ara estan a l'espera del cost que pot tenir el viatge de retorn. "De moment Iberia ens diu que no és possible canviar el vol que teníem i que no saben si un reemborsament és possible. Tampoc saben res de vols de repatriació", explica. Aquest dilluns el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va assegurar que tothom té dret a recuperar els diners de vols perduts però va plantejar la possibilitat d'arribar a acord amb la companyia per minimitzar els seus problemes de liquiditat.Les fonts consultades del Departament d'Acció Exterior expliquen que ara per ara, l'única manera de tornar a Catalunya és a través d'un vol especial organitzat per algun govern. "Es poden enviar avions militars o parlar amb companyies comercials i per ara Espanya opta per aquesta segona via", expliquen. Les mateixes fonts apunten que la quantitat de catalans atesos per delegacions del Govern en aquesta situació ja s'apropa als 2.000.En declaracions a la SER aquest dimecres, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, que dels 765 casos que s'han posat en contacte amb Exteriors (que representen unes 1.650 persones) s'han pogut resoldre més del 50%. Solé també ha assegurat que a principis de setmana va contactar amb la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, per demanar-li un "sobreesforç" per evitar el preu "abusiu" d'algunes companyies aèries, mentre duri la crisi sanitària derivada pel coronavirus.La Bibiana també està atrapada, en aquest cas al Perú, des d'on ja han sortit alguns vols de repatriació amb catalans a bord. Com a mínim, 100 van tornar en un avió aquest dimarts, segons les fonts del departament consultades.Ella i el seu xicot, però, continuen a Lima. "El dia 16 Perú va deixar 24 hores per abandonar el país però ens va enganxar molt lluny de la capital i va ser impossible sortir", explica. Van instal·lar-se a Cusco i després de dues setmanes l'ambaixada espanyola els va instar a viatjar en autobús fins a Lima. 20 hores de trajecte que els va costar 140 euros per cap. A això cal sumar-hi l'allotjament i el menjar. Tot plegat ja puja fins als 1.500 euros entre els dos, que estan confinats en un hotel."Hem trucat cada dia a l'ambaixada i la gestió ha estat molt dolenta, de vegades fins i tot sent maleducats", explica. El seu vol de tornada estava pogramat pel 24 de març no el van poder agafar. Ara esperen poder tornar amb algun vol enviat per l'Estat. "Esperàvem que ens facilitarien alguna solució abans", conclou la Bibiana.

