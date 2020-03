Bombers es posen a disposició del Govern per combatre el coronavirus

Els representants de diversos sindicats i organitzacions dels col·lectius dels Bombers de la Generalitat es posen a disposició del Govern per a ajudar a combatre l'expansió de la pandèmia de coronavirus a Catalunya. "Sabem que som un col·lectiu essencial i hem de seguir donant servei de qualitat a les emergències diàries peò sabem que el nostre potencial pot aportar molt més per ajudar a combatre aquesta situació", assenyalen en un comunicat conjunt.La Intersindical, els Bombers per la República, l'ASL, EREC CERT, el CSIF, Catac Bombers i els BBVV del Consell demanen a la Generalitat que "els companys que ho desitgin tinguin l'oportunitat de redoblar esforços per lluitar contra la pandèmia". Així, se sumarien a tots aquells bombers amb títol sanitari que han pogut incorporar-se als centres sanitaris per ajudar a infermers, metges i altre personal. Aquest és el comunicat.

