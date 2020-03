El Govern alerta que caldrà un pla de «tests massius» després de la crisi sanitària

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat aquest dimarts en una carta enviada a alcaldes socialistes crítics amb la seva gestió de la crisi sanitària que després d'arribar al pic de contagis i víctimes caldrà una campanya de "tests massius" a la ciutadania, per la qual cosa els ha demanat col·laboració. "No ens en sortirem sense l’ajut de tots. Del govern espanyol, de la Generalitat, de les diputacions i dels ajuntaments. Fem-ho junts? Fem-ho!", ha assenyalat Torra.Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, la conselleria de Salut ha fet 47.000 tests a pacients per comprovar si s'havien contagiat de la Covid-19. La franja d'edat a la qual s'han fet més proves és la de 40 a 60 anys , amb un 35% del total. D'aquestes, un 33% han resultat positives. La següent franja d'edat a la qual s'han fet més proves és la de 60 a 80 anys, amb un 26%. Del total de tests realitzats a aquests pacients, un 34% han estat positius. Pel que fa als pacients de 20 a 40 anys, s'hi han destinat un 24% dels tests, el 16% dels quals han resultat positius.A la població de menys de 20 anys només s'hi han destinat un 2% dels testos, dels quals un 1% han resultat positius, i a les persones més grans de 80 anys, un 14% amb un 16% de positius. Una de les prioritats en aquests moments és que els tests arribin a les residències de gent gran, no només perquè són una població de risc sinó també per protegir el personal que hi treballa. Els infectats es compten per centenars i són un focus de perill, com ja s'ha demostrat a Madrid.Torra, a banda dels tests massius, reclama als alcaldes metropolitans del PSC que l'ajudin en les reclamacions socials que fa a l'Estat, que passen per una renda universal i la suspensió del pagament dels lloguers, entre d'altres. "També per fer front a totes les despeses que suposarà aquesta emergència, des del Govern estem reclamant a l'Estat que flexibilitzi el sostre de despesa de totes les administracions, especialment de la Generalitat i els ajuntaments", assenyala el president."Especialment hem demanat que el món local pugui disposar de tot el seu superàvit, sense cap límit, fet que encara no ha estat resolt pel govern d'Espanya. Espero que això sigui aviat una realitat i us/ens pugui ajudar", insisteix Torra.

