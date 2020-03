Així es va disparar la venda d'aliments la setmana anterior a l'estat d'alarma

Els supermercats van notar els efectes de l'estat d'alarma una setmana abans de declarar-se. Així ho mostra un informe del govern espanyol que detalla l'ascens de les vendes d'aliments entre el 9 i el 15 de març, quan es va produir un augment global de vendes de gairebé el 30%.Amb l'alerta d'un possible confinament en l'aire, els consumidors van voler-se anticipar i alguns productes es van vendre molt més. Respecte la mateixa setmana de l'any anterior, els aliments més venuts van ser especialment els de llarga durada: Arròs (amb un increment del 158,8%), farina i sèmoles (147%), pasta (144,3%) i llegums (122,4%). L'oli i productes en conserva també van acostar-se al doble de vendes respecte el que és habitual.En una setmana d'increment de vendes, destaca el descens del 15% de la carn ovina, que en la primera setmana d'estat d'alarma va seguir caient fins el 25%. Altres productes frescos, com el peix o la fruita, tampoc han registrat augments en vendes. Després de les compres massives prèvies al confinament, la setmana del 16 al 22 de març es van estabilitzar les compres, amb descensos generals però mantenint la tendència a l'alça respecte l'any passat (+11%).Catalunya es va situar una mica per sota de la mitjana de l'Estat durant la setmana anterior a l'estat d'alarma, amb un augment del 26,7%. Madrid va registrar un increment del 31,4%, mentre les comunitats més previsores van ser Extremadura i Cantàbria, amb un 63,5% i un 54,3% més de compres d'aliments, respectivament.

