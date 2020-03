Les societats musicals de l'Estat proposen al Ministeri 33 mesures per «salvar el sector»

La CoESsM representa un col·lectiu, format per 1.100 societats musicals, amb 80.000 músics, 120.000 alumnes d'escoles de música, i un milió de socis, segons dades del conjunt de les diverses federacions territorials existents a l'Estat espanyol. L'entitat representa, entre altres, la Federació Catalana de Societats Musicals.El document remès al Ministeri nclou 33 punts amb mesures de caràcter general, relacionades amb les activitats educatives de les societats musicals, ajuntaments i altres organismes de caràcter local; empreses, autònoms i cooperatives beneficiàries d'ajudes i subvencions o contractacions públiques. Així com mesures financeres, fiscals i tributàries per a donar suport al sector cultural, en general, i el musical en particular."L'objectiu és preservar el futur del col·lectiu, assegurant la supervivència, continuïtat i sostenibilitat d'un àmbit que agrupa músics, artistes, professionals de la gestió cultural i persones treballadores d'empreses vinculades al sector, tant el vessant professional com amateur, com també el professorat de les escoles de música i dels centres autoritzats", exposen.El paquet d'iniciatives proposa la constitució d'un gabinet de crisi per atendre la situació del sector cultural amb el ministre de Cultura i Esport com a coordinador de l'acció interinstitucional entre l'Estat, les autonomies i els municipis, i posar en marxa "un pla de xoc urgent per evitar la desaparició" d'un sector cultural format per milers d'associacions, agrupacions artístiques, escoles, artistes, intèrprets, empreses, mitjans de comunicació, professionals de la gestió cultural.Hi ha reclamacions genèriques, com la d'incrementar "immediatament" el pressupost de Cultura al 2%, la creació de línies d'ajuda, o la injecció econòmica a les xarxes i circuits de programació públics i privats per tal que s'estimuli la reprogramació d'activitats cancel·lades.Més en concret, la confederació demana la consideració d'entitats en situació de vulnerabilitat econòmica per a les societats musicals i la seva inclusió en l'àmbit d'aplicació de la moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris. També es planteja que es paguin totes les ajudes i subvencions de l'exercici 2019, o anteriors, que ja s'hagin justificat, i també les actuacions o altres serveis realitzats a la data d'inici de l'Estat d'alarma, entre altres.Pel que fa a les activitats educatives de les societats musicals, sol·liciten que "es clarifiqui com el Reial Decret 463/2020 afecta les escoles de música" i els professionals que treballen com aprofessors, directors i intèrprets, per tal que es consideri causa de força major la suspensió de l'activitat en els centres docents que no puguin impartir les classes de manera telemàtica.Quant a les activitats artístiques (concerts, certàmens, festivals, espectacles, participació en actes festius, fires...) cancel·lades i que no es puguin reprogramar se sol·licita que es garanteixin les aportacions institucionals. El document proposa línies d'ajudes específiques de compensació parcial del lucre cessant d'empreses i entitats, ajudes a fons perdut per al 2020, i l'aprovació de finançament bonificat amb un tipus d'interès de l'Euribor amb un mínim d'un 0% i un diferencial del 0%.A més, considera que s'ha de reduir al 4% l'IVA de les entrades de les actuacions, de tots els serveis relacionats amb la música en viu i música enregistrada, la devolució urgent de l'IVA suportat, i l'ajornament o el fraccionament dels pagaments de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària, entre d'altres accions.