VÍDEO El «New York Times» retrata la precarietat dels sanitaris a Espanya en la lluita contra el coronavirus

Dures crítiques del diari nord-americà The New York Times contra la gestió de l'estat espanyol en la crisi del coronavirus. El rotatiu de la Costa Est dels Estats Units assenyala la precarietat amb la qual els sanitaris de tot l'Estat estan combatent el coronavirus a Espanya, un dels països més afectats per la crisi. Podeu veure el reportatge en aquest enllaç. En un vídeo-reportatge, el Times parla amb desenes de persones que treballen en els hospitals i els centres sanitaris de tot l'Estat i evidencia totes les mancances en material, protecció i recursos. Els testimonis demostren com han hagut de crear-se ells mateixos mascaretes, mampares de protecció o altres peces de roba per a intentar protegir-se d'un possible contagi de coronavirus.El mateix diari dels Estats Units titula la peça com "els sanitaris kamikaze", que es veuen exposats cada dia a unes condicions molt precàries i estan contenint l'expansió de la pandèmia "com poden", tot i les mesures preses pel govern espanyol i pel Ministeri de Sanitat.

