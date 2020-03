La CUP retreu al Suprem que ni amb la pandèmia «deixi de defensar les doctrines de la unitat d'Espanya»

La CUP ha retret al Tribunal Suprem que "ni amb la pandèmia" del coronavirus "deixi de defensar les doctrines de la unitat d'Espanya". En una roda de premsa telemàtica, la diputada al Congrés, Mireia Vehí, ha criticat que el tribunal hagi advertit les presons que podrien estar "prevaricant" si deixen que els líders independentistes passin el confinament a casa seva. "Passa per sobre de drets col·lectius i de la vida d'aquesta gent, que haurien d'estar passant la pandèmia a casa", ha afegit Vehí, que creu que tot plegat va en contra dels drets fonamentals. De fet, els cupaires defensen que tots els presos en tercer grau i amb permisos haurien de gaudir ara de la llibertat condicional, considerant que ja estan en condició de reinserir-se.També creuen que els presos haurien de poder estar a casa si estan malalts, i reclamen que es reforcin els sistemes mèdics de les presons. La CUP qüestiona quin paper tindrà l'Exèrcit quan el confinament es vagi reduintD'altra banda, sobre l'actuació de la Unitat Militar d'Emergències (UME), la CUP ha dit que l'Exèrcit "no ens salvarà la vida" i ha reivindicat "treball, sostre i sanitat". A més, Vehí ha qüestionat quin paper tindrà aquest cos quan s'acabi el confinament "en una lògica gradual"."Quan hi hagi protestes laborals, o una organització popular per habitatge, l'Exèrcit continuarà estant al carrer per reprimir la vaga? Per fer un control de la ciutadania?", ha preguntat la diputada, que ha insistit que cal deixar enrere la "lògica i llenguatge de guerra". La CUP creu que cap diputat hauria de cobrar les dietes de desplaçament, tampoc al CongrésDesprés que la Mesa del Parlament hagi acordat que els diputats no cobrin les dietes de desplaçament mentre duri el confinament, i que aquests diners es destinin a combatre la covid-19, la CUP creu que aquesta "lògica" s'hauria d'estendre també al Congrés. "No té sentit que es mantinguin sous ni dietes quan l'empobriment de la població és exagerat", ha afegit Vehí, que creu que els polítics han de "donar exemple".

